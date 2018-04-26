Миронов высказался об ограничениях лекарств из США

Миронов призвал разумно подойти к ограничениям на ввоз лекарств из США

"У нас есть своя позиция — как в народе говорят, с водой не выплеснуть и ребенка. Когда говорят, что, если есть аналоги российские, мы ввозить американские лекарства не будем, а вот если нет аналогов российских, тогда мы разрешим, но я получаю огромное количество писем от людей, больных разными заболеваниями, которые говорят: "Мы пробовали — аналог по формуле подходит, а по содержанию, по лечебному воздействию — абсолютно нет". Мы считаем, что, если мы не будем перегибать палку и если разумно подойти к поставке определенных товаров из США, но все-таки руководствоваться здравым смыслом", — заявил Миронов в интервью телеканалу "Россия 24".

Он уточнил, что поддерживает введение контрсанкций и считает их необходимыми, однако полагает, что к их разработке нужно подойти "с холодной головой".

Ранее, комментируя эту тему, Миронов отмечал, что проект контрсанкций позволит стимулировать развитие российской фармакологической отрасли и способствовать импортозамещению в этой сфере. Он обращал внимание, что ряд американских препаратов не имеет аналогов в России, так как в большинстве своем они защищены патентами, и российские производители не имели возможности работать в этом направлении, поскольку американские фармкомпании обладают эксклюзивными правами.