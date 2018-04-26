Домогательства будут всегда, уверены 34% россиян 

34% россиян считают проблему сексуальных домогательств в стране нерешаемой, так как они будут всегда. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».
Между тем 27% опрошенных полагают, что проблему харрасмента в России способно решить принятие отдельного закона о наказании за него, а 24% возлагают надежду в решении вопроса на ужесточение уже действующего наказания.
Кроме того, 15% пользователей «Рамблера» убеждены, что от сексуальных домогательств Россию избавят выявляющие их инспекции в компаниях.
В опросе приняли участие 1136 человек.
Накануне 17-летняя российская биатлонистка Анна Моисеева обвинила старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина в сексуальных домогательствах. По словам спортсменки, Тутмин трогал ее за ноги, предлагал сделать массаж и «построить отношения», а также шантажировал из-за отказа.