Домогательства будут всегда, уверены 34% россиян

34% россиян считают проблему сексуальных домогательств в стране нерешаемой, так как они будут всегда. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».

Между тем 27% опрошенных полагают, что проблему харрасмента в России способно решить принятие отдельного закона о наказании за него, а 24% возлагают надежду в решении вопроса на ужесточение уже действующего наказания.

Кроме того, 15% пользователей «Рамблера» убеждены, что от сексуальных домогательств Россию избавят выявляющие их инспекции в компаниях.

В опросе приняли участие 1136 человек.