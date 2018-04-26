Украшения из настоящих черепов делает татуировщица 

Специалист по татуировкам из Москвы Карина Дюба владеет собственным салоном. Но помимо работы у неё есть и хобби — Карина создаёт предметы домашнего декора. Материал для них она использует более чем необычный — черепа. Началось увлечение с того, что девушка нашла череп на улице и украсила этой находкой квартиру. Чуть позже она решила создавать из черепов аксессуары для дома и тотемы. Карина декорирует их драгоценными камнями, деревом, золотом и даже мхом, словом, любыми материалами, которые выглядят гармонично, но эффектно. Работа над каждым украшением требует нескольких дней, в среднем Карина тратит на декор черепа от 6 до 10 дней. Кстати, трудится Карина с черепами в собственной мастерской и обычно по ночам. По её словам, мало кто остаётся равнодушным к её работам. У некоторых они вызывают восторг, другие же их ненавидят.