В аэропорты вернут курилки?

Комитет Госдумы поддержал законопроект, разрешающий вернуть помещения для курения в «чистые зоны» аэропортов. Как выяснила «Газете.Ru» , курилки планируется устанавливать в наименее проходимых местах и сделать максимально незаметного вида. Ряд экспертов считают, что вернуть места для курения проще, чем поднимать штрафы или пытаться поймать пассажиров с никотиновой зависимостью в туалетах, однако часть специалистов утверждает, что такой шаг приведет к росту числа курильщиков в стране.

Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал законопроект, предусматривающий возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. Соответствующий документ на рассмотрение российского парламента был внесен в ноябре 2017 года. Последнее слово остается за профильным комитетом по охране здоровья, который вынесет итоговую рекомендацию палате к первому чтению.

Проект закона подразумевает открытие курительных комнат в так называемых «чистых» зонах и залах транзитных пассажиров международных аэропортов, когда возможность доступа к месту для курения вне аэропорта отсутствует. Стерильная зона аэропорта, то есть зона после досмотра — это место, попав в которое, человек с никотиновой зависимостью уже не может выкурить сигарету, не нарушив закон.

Выйти на улицу он может, только аннулировав посадочный талон, а в случае, если он летит с пересадкой без российской визы и является транзитным пассажиром, то вообще не имеет права покидать транзитную зону.

Предложенные меры не противоречат рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, к которой РФ присоединилась в 2008 году, подчеркивают авторы законопроекта.

Конвенция предписывает странам участницам обеспечить защиту граждан от табачного дыма, однако запрета на курение в зданиях и на территории аэропортов не содержит. Однако работа специальных курительных комнат прямо запрещена федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Авторы документа отмечают, что административный запрет курения на территории и помещениях аэропортов на практике привел не к желаемым результатам, а к ситуации, в которой некурящие граждане вынуждены подвергаться воздействию табачного дыма.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, около 37% пассажиров российских крупных аэропортов (например, Шереметьево или авиаузла в Сочи ) лично сталкивались со случаями, когда люди курили непосредственно в помещении: туалете, комнате матери и ребенка и т.п. Только в Шереметьево за шесть месяцев 2014 года было возбуждено 1938 административных дел из-за курения в неположенных местах, отмечается в документе.

При этом, считают авторы законопроекта, «возможности контроля за действиями потенциальных нарушителей запрета на курение со стороны работников авиаузла и линейных отделов внутренних дел на транспорте ограничены, так как основной обязанностью указанных служб является обеспечение безопасности в зоне их ответственности».

Повышать штрафы за нарушение запрета инициаторы возврата курилок также считают нецелесообразным, поскольку этот шаг «потребует дополнительных ресурсных затрат со стороны государства».

Минздрава. Отметим, что это не первая попытка вернуть в аэропорты комнаты для курения, но ни одна из них так и не прошла даже первое чтение в парламенте. Как рассказал «Газете.Ru» автор поддержанного комитетом документа Сергей Боярский , «по содержанию те законодательные инициативы отличались. Новый законопроект предполагает создание изолированных курилок, оборудованных соответствующей системой вентиляции, а также соответствующих требованиям, которые утверждены приказами Минстроя

Надо сказать, что у законопроекта имеется поддержка и среди депутатского корпуса, и в регионах, многие законодательные органы в субъектах уже прислали положительные отзывы».

Конвенции ВОЗ новый законопроект, как утверждают его создатели, не противоречит, но Минздрав назвал его противоречащим Конституции РФ. Ведомство ссылается на статью 55, согласно которой «в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

В данном случае речь идет о нарушении прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без табачного дыма, так как значительное токсичное загрязнение воздуха за переделами курилок в большинстве аэропортов превышает уровень, рекомендованный стандартом качества воздуха Всемирной организаций здравоохранения.

В свою очередь, Сергей Боярский назвал заявление Минздрава «подменой понятий».

«Правительство до сих пор не направило свой отзыв на законопроект в Государственную думу, хотелось бы аргументированную позицию Минздрава увидеть в официальном письме. Как автор законопроекта, я выступаю на стороне Минздрава и именно в защиту конституционного права на благоприятную среду, о котором и говорят представители ведомства. Люди попали в ситуацию, когда из-за вынужденного нарушения закона одними страдают другие», — прокомментировал ситуацию Сергей Боярский.

Антитабачный закон, который вступил в силу на всей территории России с 1 июня 2013 года, не только запрещает курить во всех общественных местах, но и предусматривает полный отказ от пропаганды табакокурения. Однако курительные комнаты, существовавшие в аэропортах до 2013 года, были со стеклянными стенами, и противники существования курилок также упирали на то, что на людей с сигаретами могли смотреть и несовершеннолетние пассажиры, проходящие мимо.

«Я согласна с тем, что места для курения можно вернуть в аэропорты, однако процесс курения должен оставаться невидимым в первую очередь для несовершеннолетних. Нужно оборудовать курилки соответствующим образом — сделать стекла непрозрачными, например.

Задача государства состоит в том, чтобы не начали курить те, кто не делал этого раньше», — считает Анна Сорочинская, исполнительный директор Общественного Совета по проблеме подросткового курения.

«Тему воспитания молодого поколения и прививания им здорового образа жизни необходимо начинать с семьи, а не с курительной кабины аэропорта, — говорит Сергей Боярский, — А то, как она будут выглядеть, опять же зависит в том числе от требований правительства. Моя позиция такова, что их надо устанавливать в наименее проходимых местах и оборудовать таким образом, чтобы некурящий человек и не обратил на них внимание».

Отметим, что в мире есть как аэропорты, полностью свободные от курения (насколько эффективно там борются с курением в туалетах — вопрос открытый), так и с местами для курения. Они, в свою очередь, делятся на открытые (вроде огромного балкона с высоким стеклянным барьером, но без крыши, как в рижском аэропорту) и закрытые.

Закрытые «аквариумы» существовали и в аэропортах московского узла, но мощная вентиляция была не везде, поэтому большинство прозвали «душегубками». Однако нужные коммуникации и место после демонтажа кабинок остались, поэтому в столичных аэропортах теоретически готовы вернуть курилки, если соответствующий законопроект будет принят, говорит исполнительный директор организации «Движение за права курильщиков» Андрей Лоскутов

«Комнаты для курения в Шереметьево не уничтожены. Я знаю как минимум еще два аэропорта, которые вводились в использование в последние годы, где места для курения созданы заблаговременно и только ждут момента, когда будет поправлен закон», — рассказал Лоскутов «Газете.Ru».

Впрочем, эксперты говорят, что даже самая мощная вентиляция не может справиться с потоком курильщиков, учитывая, что среди россиян их больше, чем среди европейцев или американцев.

«Сейчас говорят о мощной системе вентиляции в новых курилках — на деле только 20% улетучивается, все остальное распространяется по аэропорту, сказала «Газете.Ru» председатель Комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Людмила Стебенкова, — На улице делать курилки тоже смысла нет — люди и так могут курить в 15 метрах от входа. Что касается людей, курящих в туалетах, — я летаю пусть и не каждый день, но часто, и как-то ни разу не сталкивалась с запахом сигарет в общественных туалетах.

Само по себе отсутствие курилок позволяет все-таки населению немножко задумать о вредной привычке, многие бросают курить. Есть надежда, что запреты подталкивают тех, кто не может бросить к этому шагу».