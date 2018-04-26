Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США 

Россия добыла военную тайну США
Военный эксперт заявил «Московскому комсомольцу», что сбитые над Сирией и попавшие в распоряжение Минобороны РФ американские ракеты «очень даже интересны» России. По словам Виктора Мураховского, модернизированный «Томагавк» поможет российским специалистам по радиоэлектронной борьбе найти способ противодействия ему, а вторая ракета, «скорее всего», JASSM-R и вовсе была применена в Сирии впервые.
Мэр Одессы не справился с родным языком
Городской глава Одессы Геннадий Труханов не сумел провести заседание местного горсовета на украинском языке, сообщает портал «Думская». Накануне Труханов, занимающий пост мэра Одессы уже второй срок, впервые попытался вести заседание на государственном языке, однако, отмечает издание, «хватило» его ненадолго, после чего градоначальник вернулся к более привычному русскому.
США «вторглись» в консульство РФ
Посольство России в США назвало «вторжением» попытки местных властей проникнуть в генеральное консульство РФ в Сиэтле. Об этом диппредставительство сообщило на своей странице в Facebook.
«Редкое зрелище — государственный рейдерский захват», — написала на своей официальный представитель МИДа России Мария Захарова.
Врач Трампа может не стать министром
Личный врач президента США Ронни Джексон может отказаться от министерской должности, на которую его хочет назначить Дональд Трамп. По информации Washington Post, медик может не стать министром по делам ветеранов по собственной воле из-за публикаций в СМИ о его злоупотреблениях на службе — чрезмерном выписывании лекарств и употреблении алкоголя на рабочем месте.
Бизнес лишится двух миллиардов из-за Telegram
Российский бизнес может потерять миллиард долларов из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram. Об этом, как сообщает «Коммерсант», в письме на имя интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева заявил гендиректор российской IT-компании Flexbby Андрей Прокофьев. Также он написал, что 940 миллионов долларов могут потерять американские корпорации Google и Amazon.