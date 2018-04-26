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Акция «Песни Победы» пройдет в восьми странах мира
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Акция «Песни Победы» пройдет в восьми странах мира 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Восемь городов мира примут участие в миротворческой акции "Песни Победы". Тематические концерты в мае этого года пройдут в Париже, Любляне, Вене, Берлине, Минске, Москве, Тель-Авиве и Нью-Йорке. В программу войдут песни о жизни, мире, дружбе, подвиге и, конечно же, любви — от "Бухенвальдского набата" до всеми любимых "Катюши" и "Смуглянки".
Впервые подобный концерт состоялся в столице 9 мая 2015 года на Поклонной горе в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, собрав рекордное количество зрителей — 150 000 человек.
Данная акция — колоссальный ресурс для сплочения россиян за рубежом и налаживания мостов дружбы между государствами. Проект направлен на сохранение связи времен и поколений, сбережение памяти о подвигах предков, воспитание молодежи на основе ценностей патриотизма.
26 апреля в Москве состоится пресс-конференция, посвященная проведению концерта "Песни Победы". Об идее акции, городах-участниках и программе этого года расскажут официальный представитель МИДа Мария Захарова, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский и руководитель коллектива "Хор Турецкого" Михаил Турецкий.
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