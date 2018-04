Родственники рассказали, что убило Avicii

Семья погибшего шведского диджея Авичи (Тима Берглинга) в новом заявлении сообщила, что музыкант "был не в силах так продолжать" и "хотел найти мир", сообщает издание Variety со ссылкой на текст заявления.

"Его действительно волновали мысли о смысле, жизни, счастье. Он был не в силах так продолжать. Он хотел найти мир", — цитирует издание текст заявления.

При этом в заявлении не уточняются подробности, однако говорится, что музыкант испытывал "сильный стресс", к которому привел его "перфекционизм" и постоянная тяжелая работа.

В пятницу вечером стало известно, что артист скончался в Омане в городе Маскат, где он находился в связи с частной поездкой. В субботу полиция Омана сообщила шведским СМИ, что каких-либо следов преступления в связи со смертью артиста не нашла и никого не подозревает.

Авичи родился в 1989 году. Профессиональная карьера артиста началась в 2006 году. Он прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes, в 2013 году музыкант входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. Дебютный альбом Авичи выпустил в 2013 году, в него вошла ставшая потом всемирно известной песня "Wake me up". В 2016 году артист сообщил, что прекращает концертные выступления и поездки, но пообещал продолжать заниматься музыкой.

Сообщения о смерти артиста шокировали многих в Швеции. Соболезнования выразили многие известные в стране музыканты и политики, а также шведский принц Карл Филип и его супруга принцесса София, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.