«Это будут тяжелые годы». Что ждет Улюкаева

Алексея Улюкаева в ближайшее время могут этапировать в иркутскую колонию № 3. Такое предположение сделал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. Адвокаты Улюкаева не комментируют подобные сообщения.
Ранее коллеги Мельникова из ОНК не исключали, что случай Улюкаева может стать поводом для создания в России если не специальной зоны, то как минимум особых отрядов для чиновников высшего уровня. Пока же высокопоставленные госслужащие действительно часто отбывают наказания в колониях для бывших сотрудников правоохранительной и судебной систем. К их числу относится и иркутская колония № 3.
Где именно будет отбывать срок Алексей Улюкаев, общественность узнает только после того, как экс-министра уже доставят в это место. Таковы требования безопасности, которые действуют для всех осужденных вне зависимости от их статуса.
Иркутск — один из вариантов. В этой колонии заключенные, получившие работу, шьют обувь: берцы, сапоги, туфли. Производственная мощность — 100 тысяч пар в год. Пока что потребители — это сидельцы других зон и сотрудники ФСИН, в планах выход за пределы внутрисистемного рынка. Судя по фото на сайте издания «Твой Иркутск», в продажу могут поступить даже слипоны и лоферы, сшитые бывшими полицейскими, судьями и чиновниками.
Что касается Улюкаева, эксперты ранее подчеркивали, что прецедентов посадок госслужащих такого уровня в России пока еще просто не было. О том, что может ждать экс-министра, Business FM рассказал ранее отбывавший наказание в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов, ныне руководитель юридического департамента благотворительного фонда «Русь Сидящая» Алексей Федяров:
Алексей Федяров, руководитель юридического департамента благотворительного фонда «Русь Сидящая»:
«Там не будет, точно могу вам сказать, никаких унижений и драк: все это строго в корне пресекается. Не думаю, что у него будет мобильный телефон и какая-то связь с внешним миром, помимо того, что разрешено. Режимное существование. Да, это будут тяжелые годы, прежде всего психологически. С момента, как ты пересекаешь порог тюрьмы, у тебя начинаются дипломатические моменты. Неважно, какого размера у тебя бицепсы, неважно, мастер ты ножевого боя или шахматист. Важно, как ты умеешь ставить себя среди людей и общаться. Если он выживал столько лет в условиях, в которых существуют министры в нынешнем правительстве, уж в тюрьме он точно сумеет выжить».
Об уровне дипломатии в иркутской колонии № 3 не понаслышке знает отсидевший в ней шесть лет бывший мэр Томска Александр Макаров. О некоторых особенностях местного быта после освобождения по УДО в 2016-м он рассказывал в программе «Честный разговор» на томском интернет-телеканале «Живое ТВ»:
«В любой колонии, кто бы там ни сидел, субординация по другим критериям. Там не важно, кем ты был на воле, я даже слышал людей, которые говорили человеку: «Это ты на воле был полковник, а здесь ты зэк. Изволь делать так, как сказано». Через год, как я пришел — я стал завхозом первого отряда — ко мне приходит группа таких приблатненных бывших сотрудников милиции, говорят: Александр Сергеевич, вы неправильно расположили: вы уважаемого человека (у этого человека [срок] 23 года) положили на верхнюю койку, а какого-то, как они говорят, пряника с пятилетним сроком положили вниз. «А почему вы считаете, что этот уважаемый?» — «Ну как же? У него три убийства». Я говорю: «По-вашему, дебилы, я должен считать уважаемым человеком того, у кого больше убийств?»
В принципе же, иркутская колония № 3 считается спокойной, в частности, она известна своим аквариумом и клубом аквариумистики. В некоторых СМИ эта зона охарактеризована как образцово-показательная, однако в 2013 году именно там заключенные бунтовали и массово занимались членовредительством, разглашение подробностей которого грозит претензиями со стороны Роскомнадзора. Осужденные жаловались на произвол администрации и высокие цены на продукты, в том числе на тушенку.
Тем не менее, по словам членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы, с питанием в этом учреждении все очень неплохо. За примерное поведение в свой день рождения заключенный может даже заказать себе шашлык в работающем на территории колонии баре «У Иваныча». Однако захочет ли Улюкаев когда-либо принимать пищу в заведении с таким названием — большой вопрос.