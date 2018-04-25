«Это будут тяжелые годы». Что ждет Улюкаева в колонии?

Ранее коллеги Мельникова из ОНК не исключали, что случай Улюкаева может стать поводом для создания в России если не специальной зоны, то как минимум особых отрядов для чиновников высшего уровня. Пока же высокопоставленные госслужащие действительно часто отбывают наказания в колониях для бывших сотрудников правоохранительной и судебной систем. К их числу относится и иркутская колония № 3.

Где именно будет отбывать срок Алексей Улюкаев, общественность узнает только после того, как экс-министра уже доставят в это место. Таковы требования безопасности, которые действуют для всех осужденных вне зависимости от их статуса.

Иркутск — один из вариантов. В этой колонии заключенные, получившие работу, шьют обувь: берцы, сапоги, туфли. Производственная мощность — 100 тысяч пар в год. Пока что потребители — это сидельцы других зон и сотрудники ФСИН, в планах выход за пределы внутрисистемного рынка. Судя по фото на сайте издания «Твой Иркутск», в продажу могут поступить даже слипоны и лоферы, сшитые бывшими полицейскими, судьями и чиновниками.

Что касается Улюкаева, эксперты ранее подчеркивали, что прецедентов посадок госслужащих такого уровня в России пока еще просто не было. О том, что может ждать экс-министра, Business FM рассказал ранее отбывавший наказание в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов , ныне руководитель юридического департамента благотворительного фонда «Русь Сидящая» Алексей Федяров

Алексей Федяров, руководитель юридического департамента благотворительного фонда «Русь Сидящая»:

«Там не будет, точно могу вам сказать, никаких унижений и драк: все это строго в корне пресекается. Не думаю, что у него будет мобильный телефон и какая-то связь с внешним миром, помимо того, что разрешено. Режимное существование. Да, это будут тяжелые годы, прежде всего психологически. С момента, как ты пересекаешь порог тюрьмы, у тебя начинаются дипломатические моменты. Неважно, какого размера у тебя бицепсы, неважно, мастер ты ножевого боя или шахматист. Важно, как ты умеешь ставить себя среди людей и общаться. Если он выживал столько лет в условиях, в которых существуют министры в нынешнем правительстве, уж в тюрьме он точно сумеет выжить».

Об уровне дипломатии в иркутской колонии № 3 не понаслышке знает отсидевший в ней шесть лет бывший мэр Томска Александр Макаров . О некоторых особенностях местного быта после освобождения по УДО в 2016-м он рассказывал в программе «Честный разговор» на томском интернет-телеканале «Живое ТВ»:

«В любой колонии, кто бы там ни сидел, субординация по другим критериям. Там не важно, кем ты был на воле, я даже слышал людей, которые говорили человеку: «Это ты на воле был полковник, а здесь ты зэк. Изволь делать так, как сказано». Через год, как я пришел — я стал завхозом первого отряда — ко мне приходит группа таких приблатненных бывших сотрудников милиции, говорят: Александр Сергеевич, вы неправильно расположили: вы уважаемого человека (у этого человека [срок] 23 года) положили на верхнюю койку, а какого-то, как они говорят, пряника с пятилетним сроком положили вниз. «А почему вы считаете, что этот уважаемый?» — «Ну как же? У него три убийства». Я говорю: «По-вашему, дебилы, я должен считать уважаемым человеком того, у кого больше убийств?»

В принципе же, иркутская колония № 3 считается спокойной, в частности, она известна своим аквариумом и клубом аквариумистики. В некоторых СМИ эта зона охарактеризована как образцово-показательная, однако в 2013 году именно там заключенные бунтовали и массово занимались членовредительством, разглашение подробностей которого грозит претензиями со стороны Роскомнадзора . Осужденные жаловались на произвол администрации и высокие цены на продукты, в том числе на тушенку.

Тем не менее, по словам членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы, с питанием в этом учреждении все очень неплохо. За примерное поведение в свой день рождения заключенный может даже заказать себе шашлык в работающем на территории колонии баре «У Иваныча». Однако захочет ли Улюкаев когда-либо принимать пищу в заведении с таким названием — большой вопрос.