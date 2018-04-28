Российские туристы готовы ехать в Корею

Большинство россиян (65 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что хотели бы посетить и Южную Корею , и КНДР

Респондентам задали такой вопрос: «Вы хотели бы побывать на Корейском полуострове?». 14 процентов опрошенных сказали, что не хотят отправиться в такое путешествие.

Еще девять процентов респондентов выразили желание посетить только «Южную Корею — индустриально развитую страну».

Восемь процентов респондентов хотят побывать в Северной Корее, чтобы «узнать, что происходит в закрытом государстве».

Четыре процента опрошенных ответили «не знаю» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 586 человек.

Ранее КНДР и Южная Корея договорились больше не воевать. 27 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали декларацию Севера и Юга, в которой говорится о начале «полной денуклеаризации» Корейского полуострова. Зону в районе укреплённой границы КНДР и Южной Кореи объявили «зоной мира».

В документе сказано, что между странами больше не будет войны, и анонсировано начало многосторонних переговоров с другими государствами.