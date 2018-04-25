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Умер Шухрат Аббасов
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Умер Шухрат Аббасов 

РИА Новости 1 час назад
Кинорежиссер, народный артист СССР Шухрат Аббасов скончался в Ташкенте на 88-м году жизни, сообщили РИА Новости в среду родные режиссера.
"Шухрат Салихович скончался сегодня в отделении реанимации первого правительственного стационара в Ташкенте", — сказал один из членов семьи.
Режиссер будет похоронен на одном из мусульманских мемориальных комплексов в столице Узбекистана.
Аббасов родился 16 января 1931 года в Коканде на востоке Узбекистана. В 1954 году он закончил режиссерский факультет Ташкентского государственного института театрального искусства им. А. Н. Островского, а в 1958 году — Высшие режиссерские курсы при "Мосфильме". В 1982-1986 он возглавлял киностудию "Узбекфильм", в разные годы работал заведующим кафедрой и преподавателем в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана.
В фильмографии режиссера одиннадцать картин, среди которых наиболее известные "Об этом говорит вся махалля", "Ты не сирота", "Ташкент — город хлебный", а также 17-серийный телефильм "Огненные дороги" о жизни и творчестве узбекского поэта Хамзы Хакимзаде Ниязи.
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