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Опрос: курортный сбор пугает россиян
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Опрос: курортный сбор пугает россиян 

Рамблер 49 минут назад
Фото: РИА Новости
82% россиян не поддерживают введение в стране курортного сбора, так как уверены, что он будет отпугивать туристов. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.
Между тем 11% опрошенных убеждены, что взимание курортного сбора поспособствует развитию туристической отрасли, в связи чем они поддерживают его введение.
7% пользователей Рамблера не смогли определиться со своей позицией по данному вопросу.
В голосовании приняли участие 770 человек.
С 1 мая 2018 года курортный сбор будет взиматься с туристов в трех регионах России — Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях. Тогда же сбор должен был быть введен в Крыму, однако сегодня Госсовет полуострова перенес его введение на год вперед.
По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, такое решение было принято в связи с многочисленными просьбами бизнеса и до сих пор не «урегулированными моментами» администрирования и оплаты сбора.
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