Опрос: курортный сбор пугает россиян

82% россиян не поддерживают введение в стране курортного сбора, так как уверены, что он будет отпугивать туристов. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.

Между тем 11% опрошенных убеждены, что взимание курортного сбора поспособствует развитию туристической отрасли, в связи чем они поддерживают его введение.

7% пользователей Рамблера не смогли определиться со своей позицией по данному вопросу.

В голосовании приняли участие 770 человек.

С 1 мая 2018 года курортный сбор будет взиматься с туристов в трех регионах России — Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях. Тогда же сбор должен был быть введен в Крыму , однако сегодня Госсовет полуострова перенес его введение на год вперед.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, такое решение было принято в связи с многочисленными просьбами бизнеса и до сих пор не «урегулированными моментами» администрирования и оплаты сбора.