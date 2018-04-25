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Макаки отомстили наглому туристу
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Макаки отомстили наглому туристу 

Рамблер 43 минуты назад
Хамоватый китайский турист получил от сообразительных макак по заслугам. Путешествующий по провинции Фуцзянь турист прогуливался возле храма уезда Дэхуа. На парапете возле водоёма он увидел макаку, которая сидела лицом к воде. Мужчина подкрался к обезьяне и столкнул её в воду. Животное не удержалось и упало, но моментально выскочило, перепрыгнуло забор и бросилось за горе-шутником, а секундой спустя к ней присоединился сородич. Этот курьёзный инцидент засняли очевидцы, отдыхавшие возле стен культового строения. По их словам, мужчина бросился в храм, где и укрылся от мстительных обезьян. Однако чуть позже кара его всё-таки настигла: служитель храма рассказал, что макаки забежали в храм и накинулись на обидчика. Хотя животных пытались выгнать из помещения, они умудрились расцарапать мужчине руки и лицо.
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