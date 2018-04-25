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Назван самый дорогой по стоимости обучения колледж
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Самым дорогим по стоимости обучения стал колледж в Амурской области 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: © Fotolia / Syda Productions
Самым дорогим колледжем стал Амурский колледж искусств и культуры, где обучение стоит 175 тысяч рублей в год, свидетельствуют данные онлайн-навигатора абитуриента колледжей, представленного проектом "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".
"Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" выпускает очередное обновление ежегодного интерактивного проекта "Навигатор абитуриента: колледжи России 2018", в котором собрана вся информация для принятия решения о поступлении в колледжи и техникумы РФ. В этом году в навигатор вошли 511 учреждений среднего профессионального образования из 65 регионов России. По словам куратора проекта, одной из отличительных особенностей приемной кампании прошлого года стал возросший уровень требований к абитуриентам и их знаниям.
По данным исследования, самым дорогим по стоимости обучения стал Амурский колледж искусств, где цена обучения составила 175 тысяч рублей в год. А самым дешевым стал колледж технологий и менеджмента в Саратовской области. Там по направлению "машиностроение и экономика управления" обучение будет стоить от 3 тысяч.
"Самая дешёвая программа в Поволжском колледже технологий и менеджмента, соответственно, это факультет машиностроения — 3,5 тысячи рублей в год. Самым дорогим в РФ в этом году стал Амурский колледж искусства и культуры по направлению "музыкальное искусство" — 175 тысяч рублей стоит программа. Самые дорогие направления профессиональной подготовки — это в области музыкальной культуры и искусств сегодня в РФ", — заявила руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья Тюрина на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По её словам, в России среднее профессиональное образование не менее дорогое, чем в вузах.
"Наш проект уже который год помогает абитуриентам выбрать колледж, училище или техникум в России. В навигаторе представлены данные по направлениям подготовки, по которым ведется набор в УСПО на бюджетный и платный прием, средний балл по аттестату, количество поданных заявлений, стоимость обучения (для внебюджетного приема) и многое другое", — отметила куратор проекта Галина Бацына.
Согласно исследованию, самый высокий средний балл по аттестату на бюджетном приеме — это 5 баллов или только отличников принимали на направление "социология и социальная работа" в Пестравское профессиональное училище в Самарской области. С самым низким баллом по аттестату с тройками на некоторые направления брали абитуриентов в Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства, Интинский политехнический техникум, Усть-Кутский промышленный техникум, Петровский агропромышленный лицей.
Что касается платного приема, то самый высокий балл для поступления — 4,9 — нужен был для направления "образование и педагогические науки" в Гуманитарно-педагогический колледж (Дагестан). С самым низким — 3 балла — принимали на ряд направлений в Илекский зоотехнический техникум, Конаковский колледж, Тверской политехнический колледж.
Социальный навигатор — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России, получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards и премию министерства образования и науки РФ "ПРО Образование-2017".
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