Пока вы спали: Су-57 «провалились»

Рядом с базой Хмеймим уничтожили шпионов

Рядом с российской авиабазой Хмеймим в Сирии комплексы ПВО уничтожили «малоразмерные воздушные цели». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя базы.

По словам собеседника агентства, эти цели были замечены неподалёку от аэродрома 24 апреля после наступления темноты. Кому они принадлежали, неизвестно. Их уничтожили «штатными зенитными огневыми средствами». В результате операции никто не пострадал.

«Ливерпуль» разгромил «Рому» в полуфинале ЛЧ

Игроки английского Ливерпуля 24 апреля забили пять голов итальянской «Роме» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА , передает РИА Новости

ПАСЕ заявила об оккупации Россией части Донбасса

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев на своей странице в Facebook сообщил, что ПАСЕ приняла «важную поправку Украины » в доклад «О чрезвычайном положении и отступлении от конвенции о правах человека».

«Ассамблея проголосовала за фактическое признание действительного контроля России над частью Донбасса», — заявил Арьев.

Как уточняет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на представителя страны в ПАСЕ Алексея Гончаренко , теперь ДНР и ЛНР описаны в решении ПАСЕ не как non-government controlled territories (неконтролируемые правительством территории), а как territories under effective control by the Russian Federation (территории, контролируемые Россией).

В США назвали Су-57 провалом

Джозеф Тревитик в своем материале для The Drive заявил, что приостановка проекта России и Индии по созданию первого индийского истребителя пятого поколения на основе Су-57, скажется на выпуске этих машин в РФ.

По мнению автора статьи, без индийского финансирования российской стороне придется пересмотреть свои планы на серийный выпуск истребителя. При этом чиновник из системы военно-технического сотрудничества заявил «Ведомостям» , что Индия не присылала России никаких уведомлений об отказе от совместной программы по Су-57. По данным газеты, проект отложат на несколько лет из-за необходимости ускоренно закупать для ВВС Индии новые боевые самолеты.

Дефицит бюджета ПФР вырастет почти в 2,5 раза

В 2018 году дефицит Пенсионного фонда России (ПФР) вырастет в 2,4 раза: с 106,6 миллиарда до 256,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки Минтруда.

В ПФР пояснили, что рост дефицита вызван уменьшением выплат из федерального бюджета и ростом расходов на страховые пенсии. Доходы фонда упадут на 66,7 миллиарда рублей, а расходы вырастут на 83,5 миллиарда.