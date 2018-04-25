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Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»
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Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков» 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Daily Mail / YouTube
22-летняя студентка Сепи Самаи (Sepii Samaee) рассказала в эфире британского утреннего ток-шоу на телеканале Channel 5 о богатой жизни и о шоке, который она испытала, увидев «реальность». Это вызвало гнев зрителей телешоу Rich Kids Turn Skint, сообщает Daily Mirror.
По сюжету шоу, представители «золотой молодежи» окунаются в жизнь простых людей — сами пытаются заработать на жизнь, ездят на метро и так далее. Жительница Лондона Самаи рассказала, что не понимала, как люди могут придерживаться бюджета в каждодневных тратах. Этому признанию предшествовало замечание о шикарном автомобиле героини и нескольких миллионах, которые отец положит на ее счет.
Возмущенные пользователи сети набросились на девушку. Жертвами их гнева стали в том числе и ведущие утреннего шоу, которых юзеры «записали» в миллионеры: «Они сами до нелепого богаты и делают то же самое для своих детей, что ее отец делает для нее». Девушку неоднократно обвинили в высокомерии и отрыве от простого народа.
Некоторые защищали Самаи, утверждая, что ей просто повезло стать дочерью работящего человека, а все предложенные испытания бедностью в шоу она вынесла с достоинством. Однако большинство было непреклонно в своем вердикте: «Вы хотите, чтобы мы гордились богатой девушкой, пытающейся жить короткий период жизни в бедности? Быть бедным — не шутка», — злились они.
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