Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»

22-летняя студентка Сепи Самаи (Sepii Samaee) рассказала в эфире британского утреннего ток-шоу на телеканале Channel 5 о богатой жизни и о шоке, который она испытала, увидев «реальность». Это вызвало гнев зрителей телешоу Rich Kids Turn Skint, сообщает Daily Mirror.

По сюжету шоу, представители «золотой молодежи» окунаются в жизнь простых людей — сами пытаются заработать на жизнь, ездят на метро и так далее. Жительница Лондона Самаи рассказала, что не понимала, как люди могут придерживаться бюджета в каждодневных тратах. Этому признанию предшествовало замечание о шикарном автомобиле героини и нескольких миллионах, которые отец положит на ее счет.

Возмущенные пользователи сети набросились на девушку. Жертвами их гнева стали в том числе и ведущие утреннего шоу, которых юзеры «записали» в миллионеры: «Они сами до нелепого богаты и делают то же самое для своих детей, что ее отец делает для нее». Девушку неоднократно обвинили в высокомерии и отрыве от простого народа.

Некоторые защищали Самаи, утверждая, что ей просто повезло стать дочерью работящего человека, а все предложенные испытания бедностью в шоу она вынесла с достоинством. Однако большинство было непреклонно в своем вердикте: «Вы хотите, чтобы мы гордились богатой девушкой, пытающейся жить короткий период жизни в бедности? Быть бедным — не шутка», — злились они.