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Озвучена сумма выплат ветеранам к 9 Мая
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Озвучена сумма выплат ветеранам к 9 Мая 

Деловая газета «Взгляд» 28 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Участники Великой Отечественной войны ежегодно будут получать в честь Дня Победы по 10 тыс. рублей, заявила замминистра обороны Татьяна Шевцова.
«Дополнительно, учитывая заслуги старшего поколения в победе в Великой Отечественной войне, президентом России 5 апреля принято решение о выплате ежегодно, а не только в юбилейные годы, единовременной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны из расчета 10 тысяч рублей», — передает РИА «Новости» слова Шевцовой на совещании в Минобороны.
По ее словам, в мае-июне выплату получат более 10 тыс. 780 военных пенсионеров. «Министерство обороны активно участвовало в подготовке проекта указа президента России по данному вопросу», — сказала Шевцова. Помимо этого, дополнительно к военным пенсиям с 1 апреля 2018 года проиндексированы социальные пенсии на 2,9% участникам Великой Отечественной войны, инвалидам войны, ветеранам боевых действий, лицам, достигшим 80-летнего возраста.
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