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Названа дата референдума по «Ядрово»
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Референдум по вопросу закрытия «Ядрово» пройдёт 17 июня 

RT на русском 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Совет депутатов Волоколамска назначил местный референдум по вопросу закрытия мусорного полигона «Ядрово» на 17 июня. Об этом сообщил глава городского поселения Пётр Лазарев.
«Советом депутатов было принято решение о назначении срока проведения референдума — это 17 июня 2018 года», — приводит его слова Интерфакс.
По словам Лазарева, на референдум вынесут два вопроса: «Согласны ли вы с закрытием полигона твёрдых коммунальных отходов „Ядрово“?» и «Согласны ли вы с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на полигоне твёрдых коммунальных отходов „Ядрово“?».
Ранее стало известно, что суд 7 мая рассмотрит иск жителей Волоколамска с требованием закрыть «Ядрово».
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