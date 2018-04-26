Названа дата референдума по «Ядрово»

Референдум по вопросу закрытия «Ядрово» пройдёт 17 июня

Совет депутатов Волоколамска назначил местный референдум по вопросу закрытия мусорного полигона «Ядрово» на 17 июня. Об этом сообщил глава городского поселения Пётр Лазарев.

«Советом депутатов было принято решение о назначении срока проведения референдума — это 17 июня 2018 года», — приводит его слова Интерфакс.

По словам Лазарева, на референдум вынесут два вопроса: «Согласны ли вы с закрытием полигона твёрдых коммунальных отходов „Ядрово“?» и «Согласны ли вы с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на полигоне твёрдых коммунальных отходов „Ядрово“?».

Ранее стало известно, что суд 7 мая рассмотрит иск жителей Волоколамска с требованием закрыть «Ядрово».