Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену в связи с задержанием жительницы Крыма

Ранее в понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил в Facebook о задержании крымчанки, которая, по его словам, на президентских выборах в России собирала подписи в поддержку кандидатуры Владимира Путина в качестве его доверенного лица. Луценко уверяет, что таким образом был нанесен "ущерб суверенитету" и "территориальной целостности и неприкосновенности" Украины.

"Крайнее недоумение и обеспокоенность вызывает задержание на пункте выезда "Чонгар" жительницы Крыма Елены Одновол", — говорится в заявлении омбудсмена. Отмечается, что Одновол занимается патриотическим воспитанием и помощью ветеранам. Москалькова называет абсурдным обвинение активистки генпрокурором Луценко в проведении некоей подрывной деятельности против Украины. "Подобное обвинение выглядит абсурдным на фоне той деятельности, которой Елена посвятила свою жизнь", — считает Москалькова.

По ее словам, подобная акция украинских спецслужб в преддверии Дня Победы является попыткой вычеркнуть из памяти украинского народа общий подвиг, общую победу. "Уверена, что инициаторы подобных действий, которые выглядят как откровенные провокации, своей цели не достигнут", — убеждена Москалькова.