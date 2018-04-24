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Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену
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Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену в связи с задержанием жительницы Крыма 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила крайнее недоумение в связи с задержанием на Украине жительницы Крыма, активиста Всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы" Елены Одновол и обратилась в связи с этим к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Людмиле Денисовой.
Ранее в понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил в Facebook о задержании крымчанки, которая, по его словам, на президентских выборах в России собирала подписи в поддержку кандидатуры Владимира Путина в качестве его доверенного лица. Луценко уверяет, что таким образом был нанесен "ущерб суверенитету" и "территориальной целостности и неприкосновенности" Украины.
"Крайнее недоумение и обеспокоенность вызывает задержание на пункте выезда "Чонгар" жительницы Крыма Елены Одновол", — говорится в заявлении омбудсмена. Отмечается, что Одновол занимается патриотическим воспитанием и помощью ветеранам. Москалькова называет абсурдным обвинение активистки генпрокурором Луценко в проведении некоей подрывной деятельности против Украины. "Подобное обвинение выглядит абсурдным на фоне той деятельности, которой Елена посвятила свою жизнь", — считает Москалькова.
По ее словам, подобная акция украинских спецслужб в преддверии Дня Победы является попыткой вычеркнуть из памяти украинского народа общий подвиг, общую победу. "Уверена, что инициаторы подобных действий, которые выглядят как откровенные провокации, своей цели не достигнут", — убеждена Москалькова.
"В связи с неправомерным задержанием и нарушением прав жительницы Крыма, направила обращение уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украине Людмиле Денисовой с просьбой в скорейшем освобождении Елены Одновол", — сказано в заявлении российского омбудсмена. В документе указывается, что аналогичные обращения направлены в ряд международных организаций.
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