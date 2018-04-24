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Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
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Сенатор посоветовал россиянам лечиться марганцовкой и аскорбинкой 

РИА Новости 2 часа назад
Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский посоветовал россиянам лечиться марганцовкой и аскорбиновой кислотой, а не покупать дорогие зарубежные препараты. Его слова приводит Ura.news.
"Что-то я не видел, марганцовочку чтобы рекламировали, которой меня лечили в детстве, или аскорбиновую кислоту, которая прекрасно действовала", — заявил Лисовский.
По мнению сенатора, рекламируемые по телевидению лекарства покупают преимущественно малообеспеченные россияне, потому что более состоятельные могут проконсультироваться с врачом. Приобретая подобные препараты, люди усугубляют болезнь, и в результате государству приходиться тратить средства на их лечение, считает Лисовский.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил вместо американских лекарств пить боярышник и заваривать кору дуба.
>> Россияне стали гораздо реже ездить лечиться за границу
13 апреля в Госдуме предложили принять законопроект об ответных мерах на американские санкции против России. Он предусматривает приостановку сотрудничества с Вашингтоном в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях. Кроме того, депутаты предложили запретить импорт алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции из США.
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