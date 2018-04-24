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Синоптики рассказали о погоде в начале мая в Москве
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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в первые дни мая 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Облачная погода с прояснениями и температурой воздуха до плюс 20 градусов ожидается в Москве в первые дни майских праздников, не исключены дожди, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Однозначно, что без дождя не обойдется — ни 29, ни 30 апреля, ни 1 мая. Температура в ночные часы будет положительной — около плюс 5 — плюс 9 градусов, и дневная ожидается в пределах плюс 15 — плюс 20 градусов. Будет понижение температуры — и ночной, и дневной на 2-3 градуса ниже климатической нормы, но на какое число оно придется — пока сказать сложно. Во всяком случае, в выходные дни, 29-го и 30-го числа, будет вполне комфортная погода", — рассказала Позднякова во вторник.
Она добавила, что сказать о том, насколько солнечной будет погода, пока сложно.
"Какая будет интенсивность солнца в праздничные дни — сказать сложно. Но мы ожидаем погоду облачную с прояснениями", — добавила она.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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