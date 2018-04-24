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Опрос: защищаются ли россияне от клещей
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Опрос: защищаются ли россияне от клещей 

Рамблер 1 час назад
Фото: НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора
Тридцать восемь процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что не беспокоятся из-за укусов клещей и не принимают профилактических мер для защиты.
Респондентам задали такой вопрос: «Вы принимаете профилактические меры против укусов клещей, когда находитесь в лесу?».
По словам 31 процента опрошенных, профилактикой укусов клещей они занимаются всегда. Еще 31 процент респондентов заявили, что делают это иногда.
Всего в опросе приняли участие 242 человека.
Ранее стало известно, что в московском лесопарке эпидемиологи впервые обнаружили вирус клещевого энцефалита. Специалисты Роспотребнадзора проводили исследование в Западном административном округе Москвы в августе-октябре 2017 года. Они обнаружили в лесопарке в Крылатском энцефалитных клещей и инфицированных рыжих полевок.
Исследованию предшествовали два эпизода: в 2017 году в столице был зафиксирован случай укуса человека энцефалитным клещом, а за год до этого энцефалит выявили на территории больницы, расположенной неподалёку от лесопарка.
В столичном управлении Роспотребнадзора эти случаи назвали «завозными». В 2016 году пострадавшим был летчик, который часто бывал в командировках, после одной из них у него проявились симптомы заболевания.
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