Познер прокомментировал конкурс рисунков об СС

Познер прокомментировал львовский конкурс рисунков об СС

На Нюрнбергском процессе формирования СС были определены как преступная организация, поэтому любое ее празднование требует соответствующей реакции, считает телеведущий Владимир Познер

Он прокомментировал новость о том, что департамент науки и образования украинского города Львов объявил конкурс рисунков среди подростков о дивизии СС "Галичина".

По мнению Познера, мир должен не откладывая реагировать на это.