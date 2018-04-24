Познер прокомментировал конкурс рисунков об СС

На Нюрнбергском процессе формирования СС были определены как преступная организация, поэтому любое ее празднование требует соответствующей реакции, считает телеведущий Владимир Познер.
Он прокомментировал новость о том, что департамент науки и образования украинского города Львов объявил конкурс рисунков среди подростков о дивизии СС "Галичина".
По мнению Познера, мир должен не откладывая реагировать на это.
"Подумать о столь ныне популярных санкциях в отношении тех стран, которые не то что поощряют, но хотя бы и не возражают против такого рода вещей", — отметил он в интервью ФАН.