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Экс-королева красоты стала водителем бандитов
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Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой

Экс-королева красоты стала водителем бандитов 

Рамблер 1 час назад
Фото: SWNS.com
В Великобритании бывшую королеву красоты, 23-летнюю Шеннон Уокер осудили почти на три года тюрьмы за пособничество в совершении нападения в Веллингборо. Об этом сообщает Mirror.
Уокер приговорили к двум годам и восьми месяцам заключения.
«Вы не были шокированы или напуганы [случившимся]. После вы устроили фотосессию на фоне автомобиля. Вы повезли их, зная, что у них есть двуствольный дробовик. Как водитель, вы были неотъемлемой частью этого инцидента», — заявил судья, оглашая приговор.
Полицейские установили, что Уокер была за рулем, когда 21-летний Чанзе Нолан высунулся из окна и выстрелил в молодого человека из двуствольного ружья.
В результате 18-летний прохожий получил серьезное ранение ноги. При этом он пострадал «по ошибке»: его перепутали с членом конкурирующей банды.
Нолана отправили в тюрьму на девять лет и семь месяцев за преднамеренное нападение и использование огнестрельного оружия в общественном месте.
Уокер участвовала в конкурсе «Мисс Англия» в 2012 году. Также она была победительницей нескольких локальных конкурсов красоты.
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