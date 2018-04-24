Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы 

1/16 Бывший президент СССР Михаил Горбачев c актерами Пьером Ришаром и Жераром Депардье в «Горбачев-фонде». Москва, 1993 год Фото: Эдди Опп / «Коммерсантъ»

2/16 Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков во время пленума в Центральном доме кино. Москва, 1999 год Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»

3/16 Тусовка в ночном клубе, посвященная эротическому музыкальному видео. 1994 год Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»

4/16 «Марш несогласных». Санкт-Петербург, 2007 год Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

5/16 Начальник службы охраны президента наблюдает, как Борис Ельцин направляется на встречу с Биллом Клинтоном. Москва, 1995 год Фото: Эдди Опп / «Коммерсантъ»

6/16 У баррикад во время октябрьских событий 1993 года — попытки государственного переворота, расстрела здания Верховного Совета. Фото: Эдди Опп / «Коммерсантъ»

7/16 День ВДВ. Москва, 2010 год Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

8/16 Президент системы бирж «Алиса» Герман Стерлигов в своем рабочем кабинете. Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»

9/16 Осада Белого дома во время октябрьских событий 1993 года Фото: Эдди Опп / «Коммерсантъ»

10/16 Владимир Путин делает денежную ставку на проведении первых «Скачек на приз президента России». Москва, 2004 год Фото: Илья Питалев / «Коммерсантъ»

11/16 Участница группы Femen пытается помешать визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко на Украину. Киев, 2017 год Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»

12/16 Лидер партии «Экономической свободы» Константин Боровой и экономист Ирина Хакамада на свадьбе президента Российской товарно-сырьевой биржи. Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

13/16 Алла Пугачева в своем лимузине «Линкольн» Фото: Эдди Опп / «Коммерсантъ»

14/16 После бала прессы, 1993 год Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»

15/16 Мэр Москвы Юрий Лужков на приеме в «Инкомбанке». Москва, 1993 год Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»