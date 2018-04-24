Ещё
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой

Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы 

Lenta.ru 2 часа назад
Подвыпившие чиновники, обнаженные тусовщицы и русский бунт в фотогалерее Lenta.ru.
1/16  Бывший президент СССР Михаил Горбачев c актерами Пьером Ришаром и Жераром Депардье в «Горбачев-фонде». Москва, 1993 год
Фото:
2/16  Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков во время пленума в Центральном доме кино. Москва, 1999 год
Фото:
3/16  Тусовка в ночном клубе, посвященная эротическому музыкальному видео. 1994 год
Фото:
4/16  «Марш несогласных». Санкт-Петербург, 2007 год
Фото:
5/16  Начальник службы охраны президента наблюдает, как Борис Ельцин направляется на встречу с Биллом Клинтоном. Москва, 1995 год
Фото:
6/16  У баррикад во время октябрьских событий 1993 года — попытки государственного переворота, расстрела здания Верховного Совета.
Фото:
7/16  День ВДВ. Москва, 2010 год
Фото:
8/16  Президент системы бирж «Алиса» Герман Стерлигов в своем рабочем кабинете.
Фото:
9/16  Осада Белого дома во время октябрьских событий 1993 года
Фото:
10/16  Владимир Путин делает денежную ставку на проведении первых «Скачек на приз президента России». Москва, 2004 год
Фото:
11/16  Участница группы Femen пытается помешать визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко на Украину. Киев, 2017 год
Фото:
12/16  Лидер партии «Экономической свободы» Константин Боровой и экономист Ирина Хакамада на свадьбе президента Российской товарно-сырьевой биржи.
Фото:
13/16  Алла Пугачева в своем лимузине «Линкольн»
Фото:
14/16  После бала прессы, 1993 год
Фото:
15/16  Мэр Москвы Юрий Лужков на приеме в «Инкомбанке». Москва, 1993 год
Фото:
16/16  Мужчина с разбега врезался в водосточную трубу. Москва, 1994 год
Фото:
В этом году в рамках международного месяца фотографии в Москве «Фотобиеннале» издательский дом «Коммерсантъ» организовал масштабную выставку под названием «Первополосные и закулисные». На ней представлены работы фотокорреспондентов, которые еще в постсоветское время позволяли читателям «видеть общественные, культурные, спортивные и прочие события другими глазами, без оглядки на штампы». Издательский дом — обладатель более 11 миллионов изображений, а его сотрудники удостоены многочисленных премий на международном поле фотографии. «Лента.ру» публикует лучшие работы, представленные в рамках выставки.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду144
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции219
Королева красоты оказалась водителем бандитов33
Лукашенко обвинил РФ в трех видах баталий53
Кремль анонсировал новый «майский указ» Путина90
Видео
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:35
Зачем Понаровская вернулась в Россию
Шоу-бизнес
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение