Полные посетители метро обиделись на просьбу прикрыться

Сотрудников оператора системы общественного транспорта в Лондоне Transport for London (TFL) обвинили в бодишейминге после того, как те посоветовали людям носить правильную одежду. Об этом сообщает The Daily Mail.

Ранее руководители TFL установили на станциях общественного транспорта стенды под названием «Мысли дня», на которых сотрудники компании могли оставлять вдохновляющие цитаты и поговорки для клиентов. Однако 21 апреля на одной из досок объявлений появилась запись, которая возмутила пассажиров.

«Во время жары, пожалуйста, носите подходящую для вашего тела одежду, а не для тела, которое вы хотите», — гласило послание работников TFL. На провокационную запись обратил внимание трэвел-блогер Майкл Хоукс (Michael Hawkes). Затем негодование начали выражать и другие пользователи Twitter.

Твит увидели сотрудники TFL. Они пообещали Хоуксу убрать спорную запись со стенда, а также попросили прощения у обиженных пользователей. «Мы безоговорочно извиняемся перед клиентами, которых оскорбило сообщение на доске», — заявили представители компании в разговоре с журналистами, добавив, что уже начали расследование инцидента.