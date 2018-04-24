В Генпрокуратуре начали обучать экспертов ООН

Генеральной прокуратуре открылись курсы по подготовке правительственных экспертов, участвующих в механизме мониторинга Конвенции ООН против коррупции.

"Курсы впервые будут проведены специалистами управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) в новом расширенном формате, предусматривающем углубленное изучение существующих требований к внедрению в законодательство стран положений глав II "Меры по предупреждению коррупции" и V "Меры по возвращению активов" Конвенции", — сообщил на их открытии первый заместитель Генпрокурора Александр Буксман.

Он напомнил, что группы правительственных экспертов были созданы странами-участниками Конвенции ООН против коррупции для мониторинга исполнения ее положений. Эксперты оказывают государствам-участникам содействие в выполнении положений Конвенции, помощь национальным юрисдикциям в объективной и непредвзятой оценке национальных нормативных правовых актов, в выявлении пробелов, определении и преодолении трудностей в работе данного механизма.

Александр Буксман подчеркнул, что впервые курсы по подготовке правительственных экспертов для проведения обзоров выполнения требований Конвенции на базе Генпрокуратуры РФ по инициативе России прошли в 2012 году, а затем в 2013, 2014 и 2017 годах. В общей сложности обучение прошли эксперты из более чем 70 стран мира.