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В Генпрокуратуре начали обучать экспертов ООН
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В Генпрокуратуре начали обучать экспертов ООН 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Генеральной прокуратуре открылись курсы по подготовке правительственных экспертов, участвующих в механизме мониторинга Конвенции ООН против коррупции.
"Курсы впервые будут проведены специалистами управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) в новом расширенном формате, предусматривающем углубленное изучение существующих требований к внедрению в законодательство стран положений глав II "Меры по предупреждению коррупции" и V "Меры по возвращению активов" Конвенции", — сообщил на их открытии первый заместитель Генпрокурора Александр Буксман.
Он напомнил, что группы правительственных экспертов были созданы странами-участниками Конвенции ООН против коррупции для мониторинга исполнения ее положений. Эксперты оказывают государствам-участникам содействие в выполнении положений Конвенции, помощь национальным юрисдикциям в объективной и непредвзятой оценке национальных нормативных правовых актов, в выявлении пробелов, определении и преодолении трудностей в работе данного механизма.
Александр Буксман подчеркнул, что впервые курсы по подготовке правительственных экспертов для проведения обзоров выполнения требований Конвенции на базе Генпрокуратуры РФ по инициативе России прошли в 2012 году, а затем в 2013, 2014 и 2017 годах. В общей сложности обучение прошли эксперты из более чем 70 стран мира.
В открывшихся в Москве курсах пройдут обучение и обменяются опытом 20 правительственных экспертов — из Австрии, Алжира, Белоруссии, Ирака, России и других стран. По данным УНП ООН, всего за эти годы подготовку в различных странах мира прошли порядка 400 экспертов. Как ожидается, к механизму обзоров применения Конвенции присоединятся еще 27 государств. При этом 86 процентов государств, где уже прошел мониторинг, приняли меры по улучшению своего законодательства — изменению или принятию новых законов, соответствующих требованиям Конвенции ООН.
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