Ещё
В России хотят изменить ведение трудовых книжек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России хотят упростить правила ведения трудовых книжек 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: ТАСС
Минтруд России предложил проект "О Порядке ведения и хранения трудовых книжек", который упростит систему пользования трудовыми, сообщает пресс-служба ведомства.
"Минтруд России разместил для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект ведомственного приказа "О Порядке ведения и хранения трудовых книжек", который со временем заменит действующие в настоящее время Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей…", — говорится в сообщении.
Проектом предлагается отменить знакомство работника с каждой вносимой в трудовую книжку записью посредством росписи в личной карточке, отменить обязанность "скреплять сургучной печатью или опломбировывать приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них".
Также работодатель, согласно проекту, будет иметь возможность при увольнении работников заверять записи в трудовой книжке как печатью организации, так и печатью кадровой службы, если такая имеется.
РИА Новости: последние новости
"Мгновенная карма". В Китае макака отомстила обидевшему ее туристу Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в первые дни мая Москалькова обратилась в Верховную Раду из-за задержания активистки
Комментарии30  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ357
Совет Европы пригрозил наказать Россию261
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»88
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву73
Минобороны показало «Зверей с Востока»46
Видео
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение