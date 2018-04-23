Успенский пожаловался прокурорам на «Простоквашино»

«Выпущенная "Союзмультфильмом" новая серия представляет собой грубую переработку моих произведений, содержит заимствования сцен, текстов (в переработанном виде) и созданных мною персонажей. Договор на использование моих произведений для создания новых фильмов со мной не заключался, разрешений на данную экранизацию я не давал», — отметил Успенский в своем заявлении.

Автор подчеркнул, что первый эпизод за первые сутки посмотрели 13 миллионов человек. По его мнению, это «свидетельствует об особо крупном размере правонарушения».

«Прошу вас рассмотреть указанные факты и, в случае их подтверждения, принять меры, предусмотренные уголовным и иным законодательством Российской Федерации», — заключил Успенский.

В студии «Союзмультфильм» выразили надежду уладить ситуацию путем переговоров.

«Все права на экранизацию мультсериала "Простоквашино" принадлежат "Союзмультфильму". Разумеется, у киностудии имеются все соответствующие юридические документы. Несмотря на все упреки со стороны писателя, мы по-прежнему с глубоким уважением относимся как к самому Эдуарду Николаевичу, так и к его творчеству. О чем и упомянули в титрах первой серии», — отметили в пресс-службе компании.

По сюжету новых серий, герои начинают использовать современные технологии. Так, Шарик становится блогером, а почтальон Печкин рассказывает о возможности интернета при отправлении посылок.

Кот Матроскин, а также мальчик Дядя Федор и пес Шарик впервые появились в повести Успенского «Дядя Федор, пес и кот» в 1973 году. На основе этой повести сняли мультфильмы «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».