Машков собрался переименовать «Табакерку»

Машков хотел бы, чтобы «Табакерка» получила название «Театр Олега Табакова»

"Табакерка" — это наше "подпольное" название, театр должен называться "Театр Олега Табакова", — сказал артист.

Приказ о назначении Машкова худруком "Табакерки" был подписан 6 апреля, в этот же день Машков в новом качестве был представлен труппе заместителем мэра Москвы Леонидом Печатниковым.

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. В 1987 году он открыл театр "Табакерка". В июне 2000 года стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года параллельно исполнял обязанности директора театра.