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Машков собрался переименовать «Табакерку»
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Машков хотел бы, чтобы «Табакерка» получила название «Театр Олега Табакова» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новый художественный руководитель Московского театра под руководством Олега Табакова ("Табакерки") Владимир Машков хотел бы, чтобы он получил название "Театр Олега Табакова". Об этом актер сказал в понедельник на пресс-брифинге в МХТ имени Чехова, отвечая на вопрос ТАСС.
"Табакерка" — это наше "подпольное" название, театр должен называться "Театр Олега Табакова", — сказал артист.
Приказ о назначении Машкова худруком "Табакерки" был подписан 6 апреля, в этот же день Машков в новом качестве был представлен труппе заместителем мэра Москвы Леонидом Печатниковым.
Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. В 1987 году он открыл театр "Табакерка". В июне 2000 года стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года параллельно исполнял обязанности директора театра.
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