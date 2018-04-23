Успенский пожаловался в ГП на «Простоквашино»

Успенский обратился в Генпрокуратуру и СК из-за выпуска продолжения «Простоквашино»

«Эдуард Николаевич направил заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату по факту появления новых серий "Простоквашино"», — сказал Леонтьев.

«Выпущенная ФГУП «ТПО "Союзмультфильм"» новая серия представляет собой грубую переработку моих произведений, содержит заимствования сцен, текстов (в переработанном виде) и созданных мною персонажей. Договор на использование моих произведений для создания новых фильмов со мной не заключался, разрешений на данную экранизацию я не давал», — отмечается в направленном в Генеральную прокуратуру заявлении Успенского, копия которого есть в распоряжении RNS.

Писатель отмечает, что в первый же день показа первой серии мультсериала ее посмотрели свыше 13 млн раз. По его мнению, это «свидетельствует об особо крупном размере правонарушения».

«Прошу вас рассмотреть указанные факты и, в случае их подтверждения, принять меры, предусмотренные уголовным и иным законодательством Российской Федерации», — указано в письме в Генеральную прокуратуру, подписанном Успенским.

Юлии Меньшовой и Кроме того, Успенский написал открытое письмо Гарику Сукачеву Ивану Охлобыстину и другим актерам, озвучивавшим героев новых серий «Простоквашино» с призывом отказаться от дальнейшего участия в проекте, следует из копии обращения, имеющейся в распоряжении RNS.

В «Союзмультфильме» рассчитывают, что конфликт с Успенским будет урегулирован в ходе переговоров. «У студии были разногласия с Эдуардом Николаевичем. Они в большей степени касаются финансовых вопросов. Представители "Союзмультфильма" ездили к писателю лично, чтоб наладить диалог, который пока вели лишь юристы обеих сторон. Надеюсь, нам удастся найти общий язык и конфликт будет исчерпан», — сообщил RNS представитель киностудии.

«Все права на экранизацию мультсериала "Простоквашино" принадлежат "Союзмультфильму". Разумеется, у киностудии имеются все соответствующие юридические документы. Несмотря на все упреки со стороны писателя, мы по-прежнему с глубоким уважением относимся как к самому Эдуарду Николаевичу, так и к его творчеству. О чем и упомянули в титрах первой серии», — сообщили RNS в пресс-службе киностудии.

В начале апреля «Союзмультфильм» представил новую серию популярного советского мультсериала. Всего планируется создание десяти новых серий в партнерстве с производителем молочных продуктов Danone. В дальнейшем киностудия планирует продать права на показ мультсериала одному из федеральных телеканалов.