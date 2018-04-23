В РПЦ высказались о блокировке Telegram

В РПЦ с пониманием относятся к блокировке Telegram

Русской православной церкви с пониманием относятся к блокировке популярного мессенджера Telegram и считают, что спецслужбы имеют право принимать те меры, которые они считают обоснованными, ради безопасности граждан, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"У ФСБ своя логика, террористы очень часто общаются через такого рода системы связи. А задача правоохранительных органов и в особенности спецслужб не только в том, чтобы разбираться с последствиями совершившихся терактов, но и в том, чтобы их предотвращать", — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

Он отметил, что в последние годы все являются свидетелями той войны, которую террористы объявили, в том числе и России

"Конечно же, спецслужбы должны принимать те меры, которые они считают обоснованными, и я думаю, что к этим мерам нужно относиться с пониманием", — заявил он, добавив, что "все делается ради нашей безопасности".

Вместе с тем он отметил, что можно понять логику и противоположной стороны, у которой также есть свои аргументы, а именно руководителей Telegram.

"Они предоставляют людям возможность общения, соблюдают конфиденциальность и никому не хотят давать ключи от своей системы", — сказал митрополит Иларион.

Он также сообщил, что сам никогда не пользовался данным приложением, и поэтому затруднился ответить, "насколько оно полезно и эффективно".