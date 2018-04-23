Многодетные семьи недосчитались льгот

Почти половина российских многодетных семей не знает о всех положенных им льготах, другие родители испытывают трудности с их получением. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные мониторинга Общественной палаты

В исследовании приняли участие три тысячи семей в 53 регионах страны. Треть из них призналась, что не знают о возможности раз в месяц свободно посетить музей, парк и выставку, пятая часть — о бесплатной школьной форме, седьмая часть — о предоставлении лекарств для детей до шести лет.

Только у 54 процентов опрошенных дети питаются в школе бесплатно, 34 процента пользуются льготным проездом, 19 процентов — правом на бесплатную школьную форму, 17 процентов — на посещение раз в месяц музеев и выставок, 14,6 процента — на бесплатные медикаменты для детей дошкольного возраста.

Основная причина не использования всех льгот — их ограниченная доступность или плохая информированность граждан. Самые большие трудности у многодетных родителей возникают при получении лекарств — об этом сообщили 60 процентов респондентов. Еще 15 процентов не знают о такой возможности.

Большинство родителей — 60 процентов — покупают детям форму за свой счет, потому что либо не знали о такой мере поддержки, либо думали, что ее нет в их регионе.

Четверть участников опроса сами оплачивали своим детям питанием в школе, потому что не рассчитывают на государство или не в курсе таких возможностей. 18 процентов опрошенных отмечали, что этими льготами сложно воспользоваться.

По данным январского исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, 14 процентов россиян хотят иметь четырех и более детей. 49 процентов респондентов отметили, что повышению рождаемости в стране способствовала бы реализация демографической реформы не только на бумаге, но и на деле.