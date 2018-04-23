Названы самые благоустроенные регионы России

Мень рассказал о самых благоустроенных регионах России

По его словам, Минстрой в настоящее время готовит специальные стандарты благоустройства и стандарты развития общественных пространств для оценки реализации программы по развитию городской среды.

Ранее Мень рассказал о городах-кандидатах на реновацию.