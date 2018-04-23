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Названы самые благоустроенные регионы России
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Мень рассказал о самых благоустроенных регионах России 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава Минстроя России Михаил Мень назвал самые благоустроенные российские регионы. Об этом сообщает RT.
"То, что касается благоустройства, то, конечно, мы можем говорить о Москве, Санкт-Петербурге, таких регионах, как Татарстан, Башкортостан, есть очень благоустроенные города в Московской области, на юге России: в Ростовской области, Краснодарском крае есть очень благоустроенные муниципальные образования", — сказал Мень.
По его словам, Минстрой в настоящее время готовит специальные стандарты благоустройства и стандарты развития общественных пространств для оценки реализации программы по развитию городской среды.
Ранее Мень рассказал о городах-кандидатах на реновацию.
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