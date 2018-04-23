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Названо число россиян пострадавших от клещей
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Роспотребнадзор назвал число россиян пострадавших от клещей 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: pg21.ru
По данным Роспотребнадзора, около четырех тысяч человек обратились в медучреждения в 70 регионах России из-за укусов клещей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"На 20 апреля в 70 субъектах России в медицинские организации обратились около четырех тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе 1591 ребенок, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрировано 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза", — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что в рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалисты проводят меры по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами.
Ранее россиян предупредили о начале сезона активности клещей.
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