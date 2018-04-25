Марк Захаров получил медаль «Герой труда»

В частности, медаль "Герой труда" досталась худруку театра "Ленком" Марку Захарову

"Действительно успешным и счастливым может быть только тот, что искренне любит свое дело, кто никогда не успокаивается на достигнутом, раз за разом ставит перед собой новые и еще более масштабные задачи. Я от всей души поздравляю вас с заслуженными наградами, и хочу искренне поблагодарить вас за все то, что вы сделали и, безусловно, еще сделаете для страны", — сказал президент собравшимся для награждения.

Кроме Захарова, медаль была вручена гендиректору АО "Акционерная компания "Туламашзавод" Евгению Дронову, главному тренеру волейбольного клуба "Уралочка" Николаю Карполю , проходчику подземной шахты "Талдинская-Западная-2" Александру Куличенко, профессору РНИМУ имени Пирогова Галине Савельевой.

Ранее Марк Захаров рассказал о дистанции в отношениях с актерами.