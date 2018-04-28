Москалькова повторно попросит о переводе Малобродского под домашний арест

Басманный суд Москвы в пятницу отказался перевести из СИЗО под домашний арест Малобродского, который является фигурантом дела о хищениях в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова

"Честно говоря, я была уверена, что суд вынесет решение об изменении меры пресечения на домашний арест, потому что даже следствие пришло к выводу об отсутствии необходимости содержания его под стражей… Я обращалась по поводу изменения ему меры пресечения и буду повторно обращаться к прокуратуре с просьбой пересмотреть возможность изменения меры пресечения, поскольку сегодня технические данные позволяют отследить перемещение, если речь идет о таком мотиве, как возможность скрыться от следствия", — сказала Москалькова журналистам в субботу.

Она отметила, что режиссер Серебренников, проходящий соучастником по этому делу, находится под домашним арестом. Омбудсмен также сообщила, что консульство Израиля давало гарантии о том, что они не будут способствовать сокрытию Малобродского.

"Год — достаточный срок для сбора доказательств, и судя по всему, эти доказательства собраны. Содержание его под стражей, на мой взгляд, является излишним с точки зрения справедливости и нравственности", — подчеркнула Москалькова.

Около месяца назад жена Малобродского написала открытое письмо Москальковой и главе СК РФ Александру Бастрыкину , в котором выразила опасение за жизнь и здоровье мужа после его перевода из «Матросской тишины» в СИЗО «Медведково». Малобродского тогда поместили в 12-местную камеру, но после вмешательства Москальковой его перевели в камеру на четырех человек.