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Москалькова повторно попросит о переводе Малобродского под домашний арест
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Москалькова повторно попросит о переводе Малобродского под домашний арест 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что повторно обратится в прокуратуру с просьбой о переводе экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского под домашний арест.
Басманный суд Москвы в пятницу отказался перевести из СИЗО под домашний арест Малобродского, который является фигурантом дела о хищениях в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.
"Честно говоря, я была уверена, что суд вынесет решение об изменении меры пресечения на домашний арест, потому что даже следствие пришло к выводу об отсутствии необходимости содержания его под стражей… Я обращалась по поводу изменения ему меры пресечения и буду повторно обращаться к прокуратуре с просьбой пересмотреть возможность изменения меры пресечения, поскольку сегодня технические данные позволяют отследить перемещение, если речь идет о таком мотиве, как возможность скрыться от следствия", — сказала Москалькова журналистам в субботу.
Она отметила, что режиссер Серебренников, проходящий соучастником по этому делу, находится под домашним арестом. Омбудсмен также сообщила, что консульство Израиля давало гарантии о том, что они не будут способствовать сокрытию Малобродского.
"Год — достаточный срок для сбора доказательств, и судя по всему, эти доказательства собраны. Содержание его под стражей, на мой взгляд, является излишним с точки зрения справедливости и нравственности", — подчеркнула Москалькова.
Около месяца назад жена Малобродского написала открытое письмо Москальковой и главе СК РФ Александру Бастрыкину, в котором выразила опасение за жизнь и здоровье мужа после его перевода из «Матросской тишины» в СИЗО «Медведково». Малобродского тогда поместили в 12-местную камеру, но после вмешательства Москальковой его перевели в камеру на четырех человек.
Из-за жалоб на здоровье, в частности на ухудшающееся зрение, его также обследовала врачебная комиссия, однако о выводах, к которым пришли медики, не сообщалось. В президентском Совете по правам человека при этом отмечали, что здоровье Малобродского пошатнулось «вследствие неоказания надлежащей медицинской помощи» в СИЗО.
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