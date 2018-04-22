Ленин жив: как нынешние политики цитируют вождя

22 апреля — очередная годовщина со дня рождения Владимира Ленина. В советские времена цитирование ленинских трудов было обязательно при написании научных работ, и высказывания революционера часто вставляли даже без особой надобности. Удивительно, но российские и западные политики и сейчас продолжают цитировать в своих речах Ленина. «Газета.Ru» решила напомнить некоторые их высказывания с использованием цитат вождя.

ООН: Василий Небензя и Карен Пирс

Совсем недавно постпред Великобритании в при ООН Карен Пирс процитировала Ленина — она использовала фразу «количество переходит в качество», когда хотела уколоть своего российского коллегу Василия Небензю. Пирс имела в виду количество российских вето на резолюции СБ ООН по Сирии

Эта цитата взята из одного из наиболее известных программных трудов Ленина «Государство и революция» и дословно звучит так: «Здесь наблюдается как раз один из случаев „превращения количества в качество“: демократия, проведенная с такой наибольшей полнотой и последовательностью, с какой это вообще мыслимо, превращается из буржуазной демократии в пролетарскую…».

Постпред России при ООН Василий Небензя ответил на слова своей британской коллеги также цитатой из Ленина: «Лучше меньше, да лучше».

Это название одной из последних работ Ленина, написанной им в 1923 году, за год до смерти. При этом само выражение является популярной русской пословицей. Кстати, к ним Ленин часто прибегал в своих статьях.

Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин никогда не скрывал своего негативного отношения к Ленину и практически никогда не обращался к его высказываниям в своих речах.

Одним из таких редких случаев стал декабрь 2003 года, но и тогда Путин употребил цитату из Ленина в негативном смысле. Во время «прямой линии» российский президент отметил, что не согласен с высказыванием Ленина «русский человек — плохой работник».

Полностью та цитата звучит так: «Русский человек — плохой работник по сравнению с передовыми нациями. И это не могло быть иначе при режиме царизма и живости остатков крепостного права». Об этом Ленин писал в работе «Очередные задачи советской власти».

Дмитрий Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев использовал высказывание Ленина в апреле 2013 года, когда говорил о партии «Единая Россия» , которую он возглавляет: «Мы не стремимся к КПСС , тем более что она не очень хорошо закончила. Давайте пойдем, как говорил Владимир Ильич Ленин, своим путем».

Считается, что Ленин произнес эту фразу, когда узнал о казни своего старшего брата Александра Ульянова , участвовавшего в покушении на царя в 1887 году. Правда, неизвестно, является ли фраза подлинно ленинской, так как известна она во многом благодаря советской художественной литературе о вожде СССР.

Был и еще один эпизод, когда Медведев цитировал Ленина.

После обсуждения финансового кризиса на Кипре в марте 2013 года, российский премьер использовал известную фразу «грабь награбленное». «На Кипре происходит не что иное, как разграбление ранее награбленного», — сказал тогда Медведев.

Выражение «грабь награбленное» Ленин произнес в январе 1918 года перед большевиками-агитаторами: «Прав был старик-большевик, объяснивший казаку, в чем большевизм. На вопрос казака: „А правда ли, что вы, большевики, грабите?“, старик ответил: „Да, мы грабим награбленное“.

Михаил Горбачев

Первый и единственный президент СССР неоднократно обращался к высказываниям Ленина и его работам в период перестройки. В одной из своих речей Михаил Горбачев заявил, что перестройка открыла нам „подлинного Ленина“. Однажды, говоря о современном подходе к социализму, он вспомнил такие слова вождя: »…В нашем идеале нет места насилию над людьми».

Это высказывание Ленина полностью звучит так: «Гораздо вероятнее, конечно, что и в мелких государствах без гражданской войны социализм не осуществится, и потому единственной программой интернациональной социал-демократии должно быть признание такой войны, хотя в нашем идеале нет места насилию над людьми».

Алексей Улюкаев

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев — известный любитель истории и литературы. Еще до печально известного коррупционного скандала и ухода с поста он тоже временами цитировал Ленина.

Так, во время выступления на Гайдаровском форуме в 2015 году Улюкаев сказал: «Эта эпоха благостного развития миновала безвозвратно, она сменилась эпохой гораздо более порывистой, скачкообразной, статичной, конфликтной».

Цитата не совсем точная, в оригинале она звучит так: «Эта эпоха миновала безвозвратно, она заменилась эпохой сравнительно гораздо более порывистой, скачкообразной, катастрофичной, конфликтной, когда для массы населения типичным становится не столько „ужас без конца“, сколько „конец с ужасом“. Это отрывок из написанного Лениным предисловия к работе советского экономиста Николая Бухарина „Мировое хозяйство и империализм“ 1923 года.

Стивен Бэннон

Хотя бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон и далек от идей коммунизма, он периодически цитировал Ленина и даже называл себя „ленинистом“. В 2013 году писатель Рональд Радош рассказывал в статье для издания Daily Beast, что Бэннон говорил: „Ленин хотел разрушить государство, и это — и моя цель. Я хотел бы, чтобы все разрушилось и хотел бы сломать весь сегодняшний истеблишмент“.

Ленин действительно писал о разрушении государства в работе „Государство и революция“: „Но если пролетариату нужно государство, как особая организация насилия против буржуазии, то отсюда сам собой напрашивается вывод, мыслимо ли создание такой организации без предварительного уничтожения, без разрушения той государственной машины, которую создала себе буржуазия?“.