В Москву вернется тепло

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Дожди ожидаются в столице с середины рабочей недели, к пятнице потеплеет до плюс 18 градусов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Со среды в столице начнутся дожди, но экстремальных осадков, а также порывистых ветров не ожидается. К пятнице вернется теплая погода до плюс 18 градусов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».
«Сегодня и во вторник характер погоды в столице будет определяться антициклоном. По утрам заморозки: 0 — минус 2 градуса в Москве, минус 4 — плюс 1 градус по области. Днем сегодня 7-9 тепла в столице и 6-11 градусов по области, завтра 11-13 тепла в Москве и плюс 9-14 градусов по области. Сегодня ветер северо-западный 5-10 м/с, завтра юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление сегодня вернется в норму, оно немного подрастет в течение дня и составит 747 мм ртутного столба. Завтра давление начнет падать и будет уже чуть ниже нормы — 743 мм ртутного столба», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что с середины недели температура воздуха начнется повышаться, в регион придут дожди.
«В среду, четверг и пятницу характер погоды будет определять циклон, погода будет облачная с прояснениями, временами пройдут дожди, а температура воздуха постепенно повысится. В ночные часы ожидается плюс 3-8 градусов, днем в среду плюс 11-16 градусов, в четверг ожидается плюс 12-17 градусов, в пятницу — плюс 13-18 градусов», — отметил собеседник агентства.
Он также пояснил, что все эти дни будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с.
«Каких-либо экстремальных осадков или сильных порывистых ветров мы не ожидаем», — подчеркнули в «Фобосе».
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