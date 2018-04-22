Скончался Евгений Звягин

Петербурге скончался представитель ленинградского андеграунда, принадлежавший к поколению шестидесятников, прозаик и эссеист Евгений Звягин.

«Вчера, 20 апреля, на 74-м году жизни умер писатель Евгений Звягин (по сообщению вдовы)», — написал поэт Борис Лихтенфельд на своей странице в Facebook.

Евгений Звягин родился в 1944 году. В 1969-м окончил филологический факультет ЛГУ. Свои произведения он долго публиковал в журналах-самиздатах «Обводный канал», «Третья модернизация», «Гастрономическая суббота» и в «Часах».

В 80-е годы его произведения опубликовал парижский журнал «Континент». С 1985 года начал печататься регулярно в таких журналах, как «Звезда», «Родник». В журнале «Нева» в 1998 и 1999 гг. публиковались его повести «Задвижка» и «Татуированный граф». Он также вел колонку искусств в газете «Петербургский литератор».

Звягин автор двух книг — «Кладоискатель», вышедшей в 1991 году, и «Письмо лучшему другу», опубликованной в 1995-ом.