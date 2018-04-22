В День Земли напомнят о вреде пластика

Международный день Матери-Земли, отмечаемый 22 апреля, возник благодаря американскому фермеру и биологу Джулиусу Стерлингу, который в XIX веке призвал жителей родной Небраски высаживать деревья в небогатой растительностью прерии. Праздник в честь этого энтузиаста стал сначала всеамериканским, а в 2009 году — мировым. В этот день повсюду устраиваются акции по уборке территорий, очистке воды, экологи разъясняют согражданам опасность замусоривания. В нынешнем году День Земли призывает бороться с засильем вредной пластиковой тары.

Мимикаки против ватных палочек

Greenpeace утверждает, что россияне в среднем ежегодно потребляют и выбрасывают 26,5 миллиарда полиэтиленовых пакетов. На свалки попадают 133 тысячи тонн кульков, которые много лет разлагаются, выделяя вредные вещества. Кроме того, на их производство расходуется огромное количество воды — только в России ежегодно 5,8 миллиарда литров.

Но ведь есть экомешки! Они из ткани, их можно использовать много раз. И экономия воды при их изготовлении огромна: если на 180 пакетов (а столько в среднем использует каждый житель России в год) уходит 40,7 литра воды, то на производство мешочков и их стирку в стиральных машинах — всего 3,2 литра.

Не меньше вреда и от пластиковых бутылок, которые также при разложении выделяют всякую гадость. В России их в год в среднем употребляется 24,3 миллиарда штук. Выход — многоразовые фляги. Используя их, каждый житель не допустит попадания в отходы ежегодно пяти килограммов пластика.

Даже ватным палочкам, для производства которых тоже требуется много воды и которые, несмотря на свою крохотность, выделяют при разложении вредные вещества, есть альтернатива. Это бумажные палочки. Ещё есть палочки из бамбука, который, разлагаясь, вреда вообще не приносит, а также мимикаки — устройства только для чистки ушей, хорошо знакомые жителям Восточной Азии. Эти тонкие и длинные палочки с лопаточкой на конце можно использовать множество раз.

Наконец, пластиковые зубные щётки с успехом заменяются щётками из того же бамбука — они продаются в России. Для их производства тоже расходуется в разы меньше воды, а для выращивания бамбука не нужны удобрения и пестициды. Да и разложится бамбуковая щётка за полгода, а не столетия, как пластиковая.

Тара, вредящая здоровью

Но не только при разложении проявляется пластиковый вред. Если неправильно использовать привычную тару, можно приобрести проблемы со здоровьем.

Полиэтилен высокого давления при нагревании выделяет формальдегид с канцерогенными свойствами. Поливинил (ПВХ), из которого делают бутылки, плёнки для упаковки, при нагревании или контакте с жиром выделяет винилхлорид, тяжёлые металлы, фталаты. Полипропилен для производства контейнеров для хранения продуктов, стаканы и тарелки при нагреве выше 100 градусов и контакте с жирами выделяет формальдегид. Полистирол может выделять стирол с канцерогенным действием и химически синтезированный экстроген, вредный для репродуктивной сферы человека. Неправильное использование пластика может привести к патологическим изменениям в печени, к «посадке» почек, ухудшению зрения.