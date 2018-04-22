Ялта и Латакия стали побратимами

Крымская Ялта и сирийская Латакия в субботу подписали соглашение о побратимских связях, сообщила мэрия Ялты.

Подписание соглашения состоялось в Латакии. Подписи под документом поставили заместитель главы администрации Ялты Михаил Антошкин и генеральный секретарь провинции Латакия Рафаат Мохаммед.

"Несмотря на то, что в стране идет война, побратимские связи между нашими городами должны плодотворно развиваться и прогрессировать по всем направлениям административно-хозяйственной деятельности двух городов-курортов. Ялта готова делать все необходимое для развития и укрепления дружбы между нашими прекрасными городами. Со своей стороны мы желаем сирийскому народу победы над террором внутри страны и тиранией со стороны запада, всегда готовы принять и поддержать сирийских братьев в нашем прекрасном городе", — цитирует мэрия Антошкина.

Кроме того, в субботу в Спортивном комплексе средиземноморских Олимпийских игр в Латакии состоялось открытие памятного знака "Аллея российско-сирийской дружбы" и высадка оливковой аллеи.