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Собянин предупредил москвичей о непогоде
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Собянин предупредил москвичей о непогоде 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы быть предельно внимательными в условиях надвигающейся непогоды. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Погода хорошая, но, к сожалению, после обеда ожидается штормовое предупреждение, сильный ветер. Так что я прошу всех москвичей быть предельно осторожными", — сказал Собянин.
Ранее сообщалось, что в столице из-за штормового ветра объявили "оранжевый" уровень погодной опасности 21 апреля.
"Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении Гидрометцентра.
Кроме столичного региона, аналогичные погодные условия будут наблюдаться в Смоленской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областях.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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