Собянин предупредил москвичей о непогоде

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы быть предельно внимательными в условиях надвигающейся непогоды. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Погода хорошая, но, к сожалению, после обеда ожидается штормовое предупреждение, сильный ветер. Так что я прошу всех москвичей быть предельно осторожными", — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что в столице из-за штормового ветра объявили "оранжевый" уровень погодной опасности 21 апреля.

"Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Кроме столичного региона, аналогичные погодные условия будут наблюдаться в Смоленской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областях.