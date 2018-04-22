Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля

Кот из Приморья проехал 130 км под автомобилем: видео

Водитель услышал жалобное мяуканье из-под машины во время пути, а после остановки обнаружил кота.

В Приморье шокированный автолюбитель обнаружил во время поездки «зайца», а точнее кота, который забрался на подвеску заднего колеса автомобиля и проехал там 130 километров, сообщает портал deita.ru

По словам водителя, в пути он услышал странные звуки, и, сделав музыку тише, понял, что кто-то мяукает. После остановки мужчина и его пассажиры увидели под машиной кота.

Чтобы извлечь несчастное животное, пришлось снимать колесо. Кот на удивление оказался абсолютно невредим, не считая небольшой царапины на ухе, но невероятно напуган. О дальнейшей судьбе путешественника-экстремала не сообщается.