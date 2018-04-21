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Рыбаки подкармливают оголодавших лисиц на Сахалине
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Рыбаки подкармливают оголодавших лисиц на Сахалине 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Юрий Михайлович Гуршал / Youtube
На реке Ильинка животные выпрашивают у рыбаков себе еду.
На юго-западе Сахалина оголодавшие лисицы выходят из лесов к людям, чтобы те их покормили.
По данным ИА SakhalinMedia, на острове это обычное явление в голодное время. Поскольку по ночам лисы часто совершают набеги на туристов в поисках припасов. Умные животные могут оценить обстановку, и если ничего им не угрожает, то они подходят довольно близко к людям.
При этом хищники не потеряли сноровку, прямо на глазах очевидцев они смогли поймать ондатру.
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