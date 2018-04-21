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Изоляторы в России приведут к мировым стандартам
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Изоляторы в России приведут к мировым стандартам к 2026 году 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ПГ / ЮРИЙ МАГАС
В России утверждена программа «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы». Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 21 апреля.
Как отметили в кабмине, цель программы — «привести следственные изоляторы и исправительные, лечебные исправительные и лечебно-профилактические учреждения в соответствие с российским законодательством и международными стандартами». Для этого предлагается проводить реконструкцию следственных изоляторов, исправительственных учреждений, а также создавать дополнительные рабочие места для осуждённых к лишению свободы.
Кроме того, в рамках программы будет продолжена реализация положений международных договоров, соглашений и конвенций, касающихся обеспечения прав, свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.
На финансирование программы в 2018-2026 года будет выделено 54,9 миллиарда рублей.
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