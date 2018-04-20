Пара лебедей вернулась в парк Рузы

В парк подмосковной Рузы вернули пару лебедей после зимовки из питомника Московского зоопарка, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
«Любимая жителями Рузы пара лебедей, обитающая в Георгиевском пруду, вернулась после зимовки. Птицы зимовали в питомнике Московского зоопарка, находящемся в деревне Сычево Волоколамского района», — сказал глава городского округа Максим Тарханов.
Он напомнил, что лебеди из Рузы зимовали в филиале Московского зоопарка второй год подряд.
«Содержание в питомнике в качестве благотворительности для птиц из Рузы было бесплатным», — уточнил Тарханов.