Пара лебедей вернулась в парк Рузы после зимовки

В парк подмосковной Рузы вернули пару лебедей после зимовки из питомника Московского зоопарка, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Любимая жителями Рузы пара лебедей, обитающая в Георгиевском пруду, вернулась после зимовки. Птицы зимовали в питомнике Московского зоопарка, находящемся в деревне Сычево Волоколамского района», — сказал глава городского округа Максим Тарханов.

Он напомнил, что лебеди из Рузы зимовали в филиале Московского зоопарка второй год подряд.