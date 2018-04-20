Нетрезвый врач отказалась зашивать рану

Нетрезвые медики спровоцировали скандал в Нижнем Тагиле. Девушка, порезавшая руку до кости, и её спутник приехали в медицинское учреждение, но врач отказалась оказывать помощь, мотивируя отказ тем, что кабинет откроется с восьми часов утра, а в данный момент в помещении проводится кварцевание. Молодой человек пытался увещевать врача, но это не помогло. Весь разговор был записан на камеру мобильного телефона, при этом в ходе беседы автор неоднократно упрекал медика в пьянстве на рабочем месте и выражал недовольство поведением женщины.