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Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
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Нетрезвый врач отказалась зашивать рану 

Рамблер 1 час назад
Нетрезвые медики спровоцировали скандал в Нижнем Тагиле. Девушка, порезавшая руку до кости, и её спутник приехали в медицинское учреждение, но врач отказалась оказывать помощь, мотивируя отказ тем, что кабинет откроется с восьми часов утра, а в данный момент в помещении проводится кварцевание. Молодой человек пытался увещевать врача, но это не помогло. Весь разговор был записан на камеру мобильного телефона, при этом в ходе беседы автор неоднократно упрекал медика в пьянстве на рабочем месте и выражал недовольство поведением женщины.
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