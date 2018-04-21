Названы регионы с напряженной ситуацией на рынке труда

В двадцати регионах России отмечается напряженная ситуация на рынке трудоустройства, следует из проекта Минтруда.
Это Карелия, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и некоторые другие.
Список пополнился новыми регионами — Марий Эл и Томской областью. При этом Хакасия, наоборот, выбыла из перечня.
Документ подготовили по итогам 2016-2017 годов, он опубликован на едином портале правовой информации, передает РИА Новости.
В пояснительной записке отмечается, что перечень формируется ежегодно на основании данных, представленных Росстатом. В него входят субъекты Российской Федерации, в которых общий показатель напряженности на рынке труда за истекшие два года более чем в полтора раза превышает аналогичный показатель в целом по стране.