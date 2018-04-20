Ещё
Оскорбленные башкиры устроят набег на ТНТ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Башкиры Москвы готовят пикет возле офиса ТНТ 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
О том, что сегодня в столице пройдёт массовая акция башкир, радиостанции «Говорит Москва» сообщил председатель Всемирного курултая (конгресс) башкир Амир Ишемгулов.
«Сегодня должен в три часа собраться у центрального офиса ТНТ башкирский народ, который проживает в Москве. Около главного входа. Мы, конечно, эту акцию не организовали, это самостоятельное явление, самостоятельное решение, тех, кто проживает в Москве. От руководства ТНТ и их ведущего должна быть обратная реакция. Это минимум извинения перед народом. А дальше посмотрим. Чтобы извинение, которое показали. Я считаю, у нас народ культурный, тактичный, думаю, всё это произойдёт в рамках закона».
Вчера Всемирный курултай башкир направил жалобу в Генпрокуратуру РФ на выступление Руслана Белого в Уфе, которое показал телеканал ТНТ. Комика требуют привлечь к уголовной ответственности по статье 282 «Возбуждение ненависти, либо вражды.
Говорит Москва: последние новости
Володин обвинил Минздрав в невыполнении работы по импортозамещению лекарств График отключения горячей воды в Москве изменили с учётом матчей ЧМ-2018 МИД России посоветовал избегать мест массового скопления людей в Ереване
Комментарии43  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота266
Безопасность России оказалась под угрозой51
Боевики сдались после ударов ВКС РФ42
Шойгу выступил с заявлением по Сирии170
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора135
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение