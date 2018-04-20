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Лекарства, которые лечат и убивают
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Лекарства, которые лечат и убивают 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Life рассказал, какие лекарства лечат и убивают одновременно.
По сравнению с 2016 годом в 2017-м на 3% выросло число жалоб россиян Росздравнадзору на побочные эффекты лекарств.
Например, тромболитики, которые врачи назначают при закупорке кровеносных сосудов, хоть и спасли множество жизней, но некоторых людей и убили, так как способны вызывать грозящие смертью кровотечения. При этом они даже упомянуты в списке побочных эффектов препаратов.
Между тем не всякая реакция, которая может быть вызвана лекарством, отражена в этом списке. Например, до сих пор не все фармкомпании отреагировали на требование Минздрава предупреждать больных о способности антисептика «Хлоргексидина» вызывать анафилактический шок.
По словам кардиолога Алексея Эрлиха, часто побочные эффекты дают гликозиды, которыми лечат сердечную недостаточность. Врач отметил, что передозировка ими опасна для жизни и случается «как минимум раз в месяц» только в его практике.
В связи с большой опасностью побочных эффектов специалисты советуют людям при приеме лекарств руководствоваться советами лишь врачей, которым они доверяют, а также знать, чем они болеют, и всегда рассказывать об этом медикам.
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